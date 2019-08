Bruno Fernandes, ora ci prova anche il Real Madrid. E il pensiero va subito a Paul Pogba: il francese, vero obiettivo di Zinedine Zidane, può sfumare sotto i colpi delle richieste del Manchester United. E allora, ecco che l'opzione Juve può riaprirsi, seppur non prepotentemente. Per Record, quotidiano portoghese, intanto i madrileni stanno provando a spingere per il mediano dello Sporting. Il club di Lisbona lo valuta 70 milioni di euro, ma c'è Jorge Mendes dietro. Che vuole farlo, quest'affare. Eccome. Per un giocatore assolutamente talentuoso, che favorirebbe soprattutto la Juve. Come? Nella corsa a Paul Pogba.