Juve-Real Madrid, duello all'ennesima potenza per Paul Pogba. Da giorni, mesi. Un testa a testa guidato da Mino Raiola, l'agente sul quale Fabio Paratici fa affidamento per un ritorno del francese in bianconero. Dal Mundo Deportivo, però, arriva un indizio in più che fa capire quanto Zidane voglia il centrocampista del Manchester United: secondo il quotidiano spagnolo, infatti, l'allenatore si sarebbe opposto all'acquisto di Van de Beek dall'Ajax. Perché, per lui, quel posto a centrocampo è riservato a Pogba. Ma la Juve non è d'accordo.