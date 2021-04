L’impatto del Covid-19 ha devastato molte realtà calcistiche, impegnate alla cura maniacale dei propri bilanci per sopravvivere in questo momento. Crisi finanziaria che forse ha accelerato la nascita della Superlega, del quale Florentino Perez è il più grande promotore assieme ad Agnelli. A proposito dei ricavi del Real Madrid, come riporta El Confidencial, da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid nel giugno 2018, la vendita delle maglie delle Merengues è crollata del 70%.