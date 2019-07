Il segno di Cristiano Ronaldo nella storia del Real Madrid è stato indelebile. I Blancos ne sono consapevoli e stanno facendo di tutto per esorcizzare il fantasma del fuoriclasse portoghese. L'ultima idea è affidare l'eredità più pesante ed ingombrante all'acquisto più scintillante del mercato 2019: Eden Hazard. Il belga arrivato dal Chelsea dovrebbe indossare la maglia numero 7 che fu di Cristiano. Per attuare questa ipotesi dovrà attendere la cessione di Mariano nel corso dell'estate. Hazard comunque sembra pronto a non far rimpiangere Ronaldo e le sue prodezze.