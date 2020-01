La Juve si gode Cristiano Ronaldo, il giocatore in circolazione più forte al mondo. In Spagna però c'è qualcuno che lo rimpiange: senza di lui, il Real Madrid ha segnato 56 gol in meno nel 2019. La squadra di Zidane aveva chiuso il 2018 - con CR7 solo nella prima parte della stagione - a 142 reti, 14 in meno rispetto al 2017 quando invece chiuse l'anno con 156 centri. Ma l'anno peggiore è stato proprio quello appena concluso, nel quale hanno segnato solo 100 reti: per al prima volta, dal 2009, sono scesi sotto la media dei 2 gol a partita (1,85).