Raul, in lizza per la panchina del Real Madrid con Massimiliano Allegri, ha parlato della possibilità di arrivare in prima squadra: "Questa è casa mia ed è qui che voglio essere. Sono un uomo del club. Sono diventato un allenatore per stare qui, a casa. Manon è questo il momento di parlare del mio futuro...".

Zinedine Zidane lascerà sicuramente il Real Madrid a fine stagione, infatti, e in Spagna si sono scatenate le diverse ipotesi su chi sarà il suo successore: o la soluzione interna col grande ex bomber Raul, o l'ex Juve Allegri.