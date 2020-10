Il Real Madrid vuole Matthijs de Ligt. In Spagna sono sicuri: l'olandese piace e non poco. Il club blanco sarebbe addirittura pronto ad offrire due giocatori per convincere la Juventus. Corteggiato ancora da moltissime squadre, nonostante la Juve se lo tenga ben stretto, il Real per lui è pronto a mettere sul piatto Eder Militao e Marcelo. Il primo, centrale 22enne, non ha trovato lo spazio che cercava, mentre il secondo è in rotta con l'ambiente. Lo rivela Don Balon, che racconta anche di un De Ligt non così soddisfatto della Juventus.