Il Real Madrid è pronto ad avanzare la prima offerta per Paul Pogba. Lo riporta As, giornale vicinissimo alle vicende dei blancos, che spiega come il derby perso 7-3 abbia fatto scattare in Zidane e nella dirigenza una molla di preoccupazione, da sistemare con il mercato per evitare di vivere una nuova stagione deludente. E così Pogba è diventato fondamentale. Una prima accelerazione, potrebbe arrivare all'inizio di agosto. Lo United è vicino a chiudere per Milinkovic-Savic e Bruno Fernandes, così il Real può approfittarne.