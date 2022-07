La nuova stagione sta per cominciare e in attesa di capire chi saranno i colpi di un mercato che si sta rivelando piuttosto avvincente, c'è stato il modo di scoprire i design delle nuove maglie delle squadre di club. A rendere nota quella che sarà la divisa da trasferta dell'annata 2022/2023 è stato anche il Real Madrid che, ha pubblicato l'immagine della maglia in questione. Si tratta di una divisa griffata Adidas e realizzata con materiali riciclati al 100%, verrà inaugurata il 30 luglio proprio contro la Juve, nell'amichevole che si disputerà a Los Angeles.