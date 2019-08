Tanto tuonò che non successe nulla. Potrebbe concludersi con questa frase la vicenda estiva di Paul Pogba. Dichiaratosi autonomamente fuori dal progetto del Manchester United, il Polpo ha passato l’estate tra un abboccamento al Real Madrid ed il sogno (solo sogno, mai nulla di concreto vi è stato) di tornare alla Juve. Ora, dalla Spagna, sembra che i Blancos abbiano definitivamente alzato bandiera bianca. Difficile far passare le voglie a Florentino Perez ma 160, 180 o addirittura 200 milioni di euro (la richiesta dei Red Devils per lasciare partire il francese) di motivi devono essere stati sufficientemente convincenti a raffreddare i bollenti spiriti del vulcanico presidente madridista. A questo punto il mercato del Real Madrid potrebbe essere definitivamente concluso: senza Pogba in squadra e con James Rodriguez e Gareth Bale in rosa. L’appuntamento per la conquista del francese è rimandata all’anno prossimo. Anche la Juve fra dodici mesi potrebbe essere della partita.