Anche la Liga si sta organizzando per la ripresa, così il Real Madrid guarda già al ritorno in campo. Per i madridisti, però, il ritorno al calcio giocato dopo il coronavirus avrà un grande cambiamento: per questa stagione, infatti, il Real non giocherà più al Santiago Bernabeu. Lo stadio, infatti, è in fase di ammodernamento, e pertanto resterà chiuso nel periodo estivo: una complicazione non prevista, che pertanto spingerà la squadra a giocare le partite interne allo stadio Alfredo Di Stefano, che ospita le partite del Castilla ed è situato al centro della cittadella sportiva del club capitolino. Il presidente Florentino Perez lo ha annunciato con una lettera ai tifosi.