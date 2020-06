De Ligt è ancora presente sulla lista dei desideri di mercato del Real Madrid. Ogni settimana in Spagna si parla del difensore della Juve, il preferito della dirigenza del Real per stile in campo e anche fuori, e per potenziale. Approvato da Zidane in prospettiva e come titolare già pronto, De Ligt è graditissimo e viene considerato dai Blancos l’erede naturale di Sergio Ramos, ormai 34enne. Occhi in Italia per il dopo Sergio Ramos. Il Real Madrid ha puntato il mirino su due giocatori "italiani" per il futuro. In particolare nel mirino dei Blancos sono finiti de Ligt della Juventus e Skriniar dell'Inter.