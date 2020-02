James Rodriguez sarà messo sul mercato in estate. La stampa spagnola è convinta che andrà via: la Juventus sa bene che verrà offerto dall'agente Jorge Mendes, ma ad oggi ha altri obiettivi e non il trequartista del Real Madrid. Vicino al Napoli nella scorsa estate e accostato spesso alla Juve nelle sessioni di mercato precedenti, il suo arrivo ad oggi è molto complesso. Talento e un mancino delicatissimo che per ora non bastano a colmare un rendimento troppo discontinuo, prima al Real Madrid, poi al Bayern Monaco e ora di nuovo con i blancos.