Ancora qualche mese, poi l'addio. L'avventura di Marcelo al Real Madrid è finita: il suo contratto in scadenza nel 2022 non cambierà un destino ormai segnato. Dopo 13 anni e mezzo con la Casa Blanca potrà andarsene, anche perché lo spazio è sempre meno. Per il Real Madrid, che non gli ha proposto il rinnovo del contratto, è sacrificabile, in estate potrebbe lasciare la Spagna a prezzo di saldo o addirittura gratis. Tra i club interessati c'è la Juventus, da tempo a caccia di un rinforzo a sinistra: a giugno ci riproverà, a patto che si abbassi l'ingaggio, attualmente vicino a 8 milioni di euro netti.