Talentini cercasi. La Juve punta sui giovani più interessanti per il futuro, tanto in Italia quanto in Europa. Secondo Todofichajes.com, però, il Real Madrid ha messo nel mirino un suo obiettivo: Cherki, gioiellino classe 2003 del Lione. L'attaccante è seguito proprio dalla Juventus, che l'ha visto all'opera in Champions League e ora si può muovere.