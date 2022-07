Lukaaveva spaventato un po' tutti nella giornata di ieri: il croato non è allenato causa febbre ed è rimasto in hotel. Il tampone, però, ha dato esito negativo e non avendo contratto il Covid ha potuto riprendere ad allenarsi senza problemi con i compagni. Sarà così a disposizione per la gara contro la Juventus, che si giocherà alle 4.00 della domenica mattina.