Ci sono almeno due certezze intorno a Paul Pogba: il centrocampista vuole lasciare il Manchester United; la nuova casa del francese sarà il Real Madrid o la Juventus. Come riporta il Times, nelle ultime ore il Real Madrid ha tentato l’affondo decisivo offrendo 30 milioni di euro cash più il cartellino di James Rodriguez. Il Manchester United ha rispedito la proposta al mittente continuando, imperterrita, a chiedere la cifra monstre di 160 milioni di euro. Nelle stesse ore in cui il Real presentava la sua offerta è partita la controffensiva bianconera con la missione di Paratici, Nedved e Raiola in casa Red Devils. Il trio vuole riportare il Polpo a Torino, città ed ambiente che il fuoriclasse francese non ha mai dimenticato. I tifosi bianconeri, inutile nasconderlo, sarebbero disposti ad un sacrificio (Dybala) per riabbracciarlo.