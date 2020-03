Lucas Vazquez, attaccante del Real Madrid, parla di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Bleacher Report, e torna sul suo addio ai Blancos e sul gol in rovesciata segnato contro la Juve: "Il gol alla Juve? Ho visto il centro di Carvajal, la palla stava arrivando nella zona in cui mi trovavo, e all'improvviso sono apparse delle gambe... Ho visto che era Cristiano e ha segnato un gran gol. E ho pensato che era meglio che quelle gambe apparissero".



SU RONALDO - "È un professionista incredibile e ha preteso il massimo da se stesso e dai suoi compagni, quindi ha fatto fare a tutti il massimo. Come mi sono sentito quando se ne è andato? Bisogna capire le sue decisioni, ognuno deve seguire la propria strada".