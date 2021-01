Ci sono Juventus e PSG, ma Eduardo Camavinga è una priorità... del Real Madrid. Lo assicura Marca, che spiega come il centrocampista del Rennes sia in cima alla lista dei desideri delle merengues.



E anche Paul Pogba sembra un po' più lontano. Proprio il Real sfidava la Juve per il francese, ma lui e il Manchester United sembrano più vicini per il futuro. Come scrivono in Inghilterra, infatti, ora le cose che in casa Red Devils vanno bene, il francese può restare e rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2022.