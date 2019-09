Il Real Madrid prova a mettere la freccia anticipando la Juventus per Christian Eriksen. Secondo la stampa inglese, i Blancos stanno pensando di far firmare un pre contratto a gennaio al centrocampista danese che ha il contratto in scadenza a giugno col Tottenham. Eriksen, da tempo nel mirino del club bianconero, ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo degli Spurs.