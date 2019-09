Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, il Real Madrid avrebbe in mente la strategia per vincere la folta concorrenza e prendere Christian Eriksen, trequartista del Tottenham, in scadenza di contratto nel 2020. I Blancos sarebbero pronti a far firmare un pre-contratto al danese, per poi ingaggiarlo a costo zero nel successivo mese di giugno. Eriksen, seguito anche dalla Juve, ha rifiutato anche l'ultima proposta di rinnovo del Tottenham.