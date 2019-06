In diversi store del Real Madrid è già in vendita la maglia di Eden Hazard, il cui acquisto dal Chelsea è stato ufficializzato da una settimana: sulla schiena del belga, riporta Marca, ci sarà il numero 7.



EREDE DI RONALDO - Pochi dubbi: in attesa della presentazione, la divisa di Cristiano Ronaldo finirà sulle spalle di Hazard dopo una stagione incolore di Mariano. Il numero 7, almeno da un punto di vista formale, sarebbe ancora dell’attaccante dominicano, che però ha molte possibilità di lasciare il Bernabéu nel corso di questa finestra di mercato.