Gareth Bale meglio di Cristiano Ronaldo. Lo affarma Jesus Olmo, ex medico del Real Madrid, che a Ideal dichiara: "E' un atleta naturale in grado di eccellere praticamente in ogni sport. Ha capacità atletiche incredibili, e direi anche abilità tecniche. È lui quello che mi ha colpito di più in tutti gli aspetti. Forse il miglior atleta che abbia mai visto è Gareth Bale". Alla faccia di Cristiano Ronaldo, dei suoi costanti e duri allenamenti per diventare e restare sempre la macchina da gol e rendimento che è. Di sicuro CR7 non sarà d'accordo...