Carlo, tecnico del Real Madrid, ha concesso una lunga intervista ad As nella quale ha promosso a pieni voti il centrocampo Kroos-Casemiro-Modric: "Se penso di avere il centrocampo migliore del mondo? Sì, lo penso. Questi tre formano la miglior mediana del mondo al momento. Forse i centrocampisti che vanno da area ad area sono più classici, ma Modric, Kroos e Casemiro hanno tanta esperienza e tanta conoscenza calcistica che sono straordinari. E poi riescono a integrarsi molto bene. Quando sono insieme, nessuno può paragonarsi a loro".- "Miglior attaccante al mondo? Credo di sì, perché ora aggiunge al suo calcio grande capacità e costanza realizzativa. Ne ha tanta quanta Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema è un giocatore che fa la differenza. Lo abbiamo appena visto un'altra volta nella partita con l'Athletic Bilbao, con due gol in pochissimi minuti. E' in un momento spettacolare".- "I madridisti sorridono sentendo il suo nome? Sì, succede anche a me. Lo vedo sui volti dei tifosi (Ancelotti sorride, ndr). Questi giovani, come Camavinga, Valverde e altri, devono sapere cosa hanno davanti, che sono quelli di cui abbiamo parlato prima: Modric, Kroos e Casemiro. Stanno gareggiando con i migliori al mondo e devono valutare e capire che in futuro saranno loro a giocare lì. Camavinga ha qualità e potenza immense, ma deve imparare e acquisire esperienza e conoscenza della posizione in cui gioca. Non ce l'ha ancora, ma ha solo 19 anni! Ogni giorno che si allena al fianco di Modric, Kroos o Casemiro è un master per Camavinga. Sono sicuro che impari di più da quello che vede fare ai suoi compagni di squadra in allenamento che da quello che gli dico io!"."Cosa penso del nuovo Bernabeu? Quello che voglio è essere lì, in panchina, il giorno in cui aprirà il nuovo stadio!. Mbappé, Haaland e i migliori vorrebbero giocare nel nuovo stadio? Certo di sì, ma il futuro di questa squadra è già scritto. Non so cosa faranno i giocatori... e speriamo che l'allenatore sia lo stesso di oggi. Ma è lo stesso, perché il futuro del Real Madrid è già scritto con la squadra attuale e con altri giovani che arriveranno. Non c'è dubbio che il Real Madrid giocherà al vertice per molto tempo".