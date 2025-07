Real Madrid-Juventus, Vlahovic ancora in panchina: il futuro sembra più che mai segnato

Getty Images



Vlahovic, è la fine del percorso alla Juventus?

Come cambia la posizione di Vlahovic



Vlahovic lascerà la Juventus?

Lava sotto contro il Real Madrid a venti minuti dalla fine della gara. Igor Tudor deve pensare a come provare a ribaltarla o per lo meno a tornare in carreggiata e giocarsi eventuali supplementari e rigori. Viene quindi spontaneo pensare: "Può inserire Vlahovic", esatto, ma nelle scelte di Tudorsembra essere inesorabilmente scivolato verso il basso. Quasi in caduta libera.però appena arrivato, al punto che sembrava addirittura si potesse parlare di rinnovo e di spalmare quel ingaggio tanto pesante che lo porterà a percepire 12 milioni nelle prossima stagione qualora restasse a Torino. Una cifra elevatissima e lontana dai nuovi parametri della Vecchia Signora sugli ingaggi. Tudor aveva speso parole al miele per il centravanti, lo aveva schierato titolar nelle prime gare facendo pensare che lo preferisse a Kolo Muani e forse era davvero così, almeno all'inizio. La musica però ora sembra essere cambiata . Lo dimostra la sfida di questa sera che sancisce la fine del percorso della Juventus al Mondiale per Club, maDispiace, perché Vlahovic in quel gennaio aveva tanto voluto la Juventus e la Juventus aveva tanto voluto Vlahovic con quei tifosi che avevano sfidato il freddo pur di accoglierlo al JMedical e la nebbia pur di accoglierlo allo Stadium contro il Verona all'esordio., questa sera infatti anche quando Vlahovic poteva essere una buona carta per il tecnico croato tiene in panchina Dusan. Neanche un minuto a disposizione anche quando la Juventus poteva avere bisogno di lui.





