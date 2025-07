Real Madrid-Juventus 7 anni dopo: c'è chi è cambiato e chi no

2018 Getty Images

Real Madrid-Juventus, dall'ultima volta cosa è cambiato

Né in Italia né in Spagna e niente Santiago Bernabeu o Allianz StadiumEra giusto così, non poteva forse esserci una prima edizione del Mondiale per Club senza la sfida tra la squadra più vincente di Spagna (e del Mondo) e la più vincente d'Italia. Senza una sfida che ha scritto pagine di storia, da una parte e dall'altra. Non è un caso se si sono affrontate così tante volte Juventus e Real nella loro storia.tra due club che al di là delle differenze sul campo, soprattutto quelle di adesso, si somigliano più di altri grandi club.Dove eravamo rimasti?soprattutto per il popolo bianconero. Sono passati oltre sette anni dall'ultima volta che le due squadre si sono sfidate in una partita ufficiale. In quel caso c'era in palio il passaggio in semifinale di Champions League e non bastò all'allora squadra di Massimiliano Allegridopo il 3-0 degli spagnoli a Torino nella gara di andata. A posteriori, ad eccezione di Juve-Atletico 3-0 della stagione successiva,l'ultima volta in cui la Juve ha dimostrato di essere a pieno titolo seduta al tavolo delle big.E no, non si tratta di giocatori, allenatori o dirigenti, ma della visione e dello status dei due club. Iovvero la squadra che ogni anno parte con l'obbiettivo, o quasi l'obbligo, di salire sul tetto d'Europa. Nel mezzo rispetto all'aprile 2018 qualche altra Champions League che si è aggiunta in bacheca.delusa, arrabbiata, ma consapevole di essere all'altezza anche della migliore squadra del mondo, che, stranamente, era proprio il Real . Le parole di Tudor alla vigilia sono l'emblema della differenza che c'è invece ora. Accorciare il gap non sarà facile, ma in novanta minuti, non vince sempre la più forte, ma anche la più brava. Ecco, la Juventus dovrà essere molto più brava del Real, per ricordarsi, anche solo per una notte, cosa voglia dire sentirsi grandi, ma grandi davvero.