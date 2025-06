Real Madrid-Juventus, Tudor in conferenza: 'Tutti vogliono batterli, ecco cosa ho detto ai giocatori'

AFP or licensors

Laè a Miami dopo essere partita nella mattinata statunitense da Orlando, dove era stata in questi giorni per allenarsi. I bianconeri giocheranno martedì alle ore 21 italiane contro ilsfida valida per gli ottavi del Mondiale per Club. Il match di disputerà all'Hard Rock Stadium e per il grande appuntamento la FIFA ha scelto un arbitro di esperienza come Marciniak.affronterà per la prima volta in carriera Xabi Alonso. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore croato che ha presentato la sfida contro il Real Madrid. QUI LE ULTIME SULLA FORMAZIONE.

Real Madrid-Juventus, la conferenza stampa di Tudor

Di seguito le dichiarazioni di Tudor in conferenza stampa."Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni. Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte. Noi ci siamo preparati. Vogliamo passare, vogliamo giocarci le nostre carte"."L’ultima partita del Real Madrid mi è piaciuta tanto. Ho visto qualità, lavoro di squadra, sacrificio. Ho visto una squadra vera. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid, vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla così, anche con grande coraggio. La partita del torneo per noi? Ovviamente". QUI LE PAROLE SU GATTI. "La sconfitta fa parte del gioco e della vita, si accetta e si va avanti. Domani è un’altra partita, abbiamo superato il girone, ora c’è la prima della seconda parte della competizione. La difficoltà della sfida è evidente, ma noi dobbiamo crederci e provare in tutti i modi a fare il nostro meglio per vincere e passare. Poi ci sono anche gli avversari, naturalmente, ma noi dobbiamo crederci, correre tanto, sacrificarci, non sbagliare niente e concedere il meno possibile. Io ci credo, quando poi comincerà la partita vedremo cosa succederà".