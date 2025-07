Real Madrid-Juventus, TOP e FLOP al 45’: Yildiz, c’è solo un rischio. Di Gregorio c’è, Kolo Muani a metà

Getty Images

Real Madrid-Juve, top e flop all’intervallo

YILDIZ TOP – Gioca con la consapevolezza di chi sa cosa viene richiesto al numero 10 della Juventus quando si scende in campo contro il Real Madrid. Il peso della pressione lo usa per piantare le gambe a terra e non farsi rubare palla. C’è solo un rischio: che Florentino Perez si innamori di lui.

– Gioca con la consapevolezza di chi sa cosa viene richiesto al numero 10 della Juventus quando si scende in campo contro il Real Madrid. Il peso della pressione lo usa per piantare le gambe a terra e non farsi rubare palla. C’è solo un rischio: che Florentino Perez si innamori di lui. DI GREGORIO TOP – Ci sono i suoi riflessi e i suoi guantoni a evitare il goal su un’imbucata nell’area bianconera e su un tiro dalla distanza di Valverde.

– Ci sono i suoi riflessi e i suoi guantoni a evitare il goal su un’imbucata nell’area bianconera e su un tiro dalla distanza di Valverde. CONCEICAO FLOP – Deve trovare più spazio e sfruttare il mismatch con Huijsen. Da quella parte arrivano pochi pericoli. Perde un brutto pallone vicino all’area bianconera

– Deve trovare più spazio e sfruttare il mismatch con Huijsen. Da quella parte arrivano pochi pericoli. Perde un brutto pallone vicino all’area bianconera KOLO MUANI TOP E FLOP – Premessa doverosa: è il flop è d’incoraggiamento. Che peccato quel pallonetto fuori misura, ma prima è bravissimo a costruire l’azione con Yildiz. In generale, una buona prestazione, con una piccola macchia

– Premessa doverosa: è il flop è d’incoraggiamento. Che peccato quel pallonetto fuori misura, ma prima è bravissimo a costruire l’azione con Yildiz. In generale, una buona prestazione, con una piccola macchia LOCATELLI FLOP - Quel colpo di testa all'indietro, nel finale, è inspiegabile

Coraggio. È la parola d’ordine del primo tempo della Juventus che, contro il Real Madrid, mostra il volto migliore di sé, nascondendo quello intimorito visto contro il Manchester City. La Juve gioca, non ha paura di perdere palla, di andare all’uno contro uno, di attaccare. Una Juve che non vuole avere rimpianti e lo dimostra. Una Juve che è la squadra migliore tra le due in campo nella prima parte del primo tempo, poi crescono i Blancos, ma la diga regge.