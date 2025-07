Real Madrid-Juventus è a rischio? Temporale a Miami: come funziona la sospensione delle partite in USA e cosa prevede il protocollo

Getty Images

Cosa significa Weather Delay?

Come funziona la sospensione delle partite al Mondiale per Club?

il campo sarà impraticabile

la visibilità sarà inferiore a 100 metri

è segnalata la presenza di fulmini nel raggio di 10 km dallo stadio

venti superiori a 65 km/h



Quando può ricominciare la partita?



Real Madrid-Juventus è a rischio?

Piove a dirotto a Miami, piove a dirotto sull'Hard Rock Stadium, quello che tra poco tempo dovrà ospitare la Juventus e il Real Madrid che si giocheranno un posto ai quarti di finale del Mondiale per Club. Non è però la prima volta che assistiamo a condizioni meteo avverse e a sospensioni delle gare in questa competizione. Cosa prevede però il protocollo?Si tratta semplicemente della sospensione, il posticipo o il rinvio delle partite per condizioni meteorologiche avverse, come già accaduto svariate volte in questa competizione. Sta diventando quasi un incubo per i tifosi, sia in tv che allo stadio. Tuttavia in USA si tratta di un evento assolutamente frequente.Ogni stadio del Mondiale per Club FIFA è dotato di un sistema di monitoraggio meteo in tempo reale, e l’arbitro, in concerto con il delegato FIFA, ha la responsabilità della decisione.Per la FIFA le partite vanno fermate se:Le partite possono ricominciare solo almeno 30 minuti dopo l'ultimo tuono e soprattutto non devono esserci più fulmini.Al momento la sfida non è a rischio ma le condizioni meteo in USA cambiano in maniera repentina. La FIFA monitorerà costantemente l'evolversi della situazione.





