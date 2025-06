Real Madrid-Juventus, le scelte di Tudor: McKennie ago della bilancia

Lalascia Orlando e parte in direzione Miami, ci siamoè sempre più vicino; dopo l' allenamento della vigilia, sotto una forte pioggiaha studiato le mosse per affrontare nel migliore dei modi la squadra di Xabi Alonso. I bianconeri non vogliono essere la vittima sacrificale pur consapevoli di partire come sfavoriti in questo big match che vale un posto ai quarti.e per farlo c'è un solo modo, competere domani sera all'Hard Rock Stadium. Con quali giocatori?

Real Madrid-Juventus, le scelte di Tudor



McKennie o Locatelli, il dubbio a centrocampo



Tudor cambierà, e tanto rispetto al City; lo avrebbe fatto a prescindere dal risultato finale e da come sarebbe andata la gara ma a maggior ragione per quanto visto pochi giorni faE i cambiamenti potrebbero non riguardare solo la difesa, dove per l'infortunio di Nicolò Savona per forza il tecnico dovrà utilizzare una linea differente. La novità dell'ultim'ora è la febbre per Federico Gatti, che era in vantaggio su Daniele Rugani per posizionarsi al centro della difesa. Se Gatti però dovesse non recuperare, allora Tudor si affiderebbe a Rugani;

Non sorprenderebbe qualche novità anche a centrocampo; due le certezze assolute, Thuram in mezzo e Cambiaso a sinistra. Gli altri due posti se li contenderanno Alberto Costa, McKennie e Locatelli. Quest'ultimo ha ritrovato la maglia dal primo minuto con il City dopo il problema alla caviglia e pur non essendo ancora brillante a livello di condizione può offrire garanzie importanti contro il Real. L'ago della bilancia è McKennie, che è in ballo per giocare o al fianco di Thuram come fatto nelle prime due partite, o da esterno a destra, al posto di Alberto Costa. Se Tudor puntasse sulla prima soluzione allora rimarrebbe fuori Locatelli, che però è in leggero vantaggio per vincere il ballottaggio.



Vlahovic in panchina



Sarà nuovamente stravolto invece l'attacco, a partire dai due trequartisti. Ci sarà naturalmente Kenan Yildiz, che si dimostra sempre di più un giocatore di cui la Juventus non può più fare a meno. Così come non ci sono dubbi sulla presenza di Kolo Muani con Vlahovic che tornerà in panchina dopo la chance, non sfruttata nonostante il goal, con il Manchester City. Qualche certezza in meno invece per Francisco Conceicao, che però si è di nuovo allenato in gruppo già da domenica e si candida per la titolarità con Koopmeiners e Nico Gonzalez fuori.



