Real Madrid-Juventus 1-0, le PAGELLE dei giornali: Di Gregorio monumentale, Koop non entra in partita

La Juventus è stata eliminata dal Mondiale per Club dal Real Madrid. I bianconeri non riescono ad accedere ai quarti e chiudono qui la loro esperienza negli Stati Uniti. Decisiva la rete di, che ha definitivamente spento le reazioni della squadra di Tudor. Come ha dichiarato lo stesso allenatore, infatti, è emersa tanta stanchezza da parte dei giocatori , che hanno chiuso ieri la stagione 2024/25.I bianconeri recupereranno le loro energie in vacanza nei prossimi giorni, poi si ricomincerà a lavorare verso la prossima annata, con l'obiettivo di ripartire subito al meglio dopo i tanti impegni conclusi. Nel frattempo, però, ci sono diversi spunti di riflessione, anche dal match con i Blancos: se da una parte Di Gregorio si è confermato ancora una volta il migliore in campo , dall'altra i cambi non hanno convinto, soprattutto l'uscita di Yildiz per Koopmeiners.





