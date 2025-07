Real Madrid-Juventus, la MOVIOLA: tutti gli episodi dubbi del match

Getty Images



Quali sfide ha già diretto Marciniak al Mondiale per Club?

Real Madrid-Juventus, la moviola

45'+4' intervallo, squadre negli spogliatoi sullo 0-0

45' quattro minuti di recupero

calcio d'inizio, via alla sfida degli ottavi

Ottavi di finale del Mondiale per Club e Juventus in campo. I bianconeri di Igor Tudor sfidano il Real Madrid all'Hard Rock Stadium di Miami. L'arbitro della gara è Marciniak, che ha già diretto altre gare in questa competizione. È affiancato dai connazionali polacchi Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, mentre il Quarto uomo è il norvegese Espen Eskas.Il fischietto è alla sua seconda direzione di gara in questo Mondiale per Club dopo Inter Miami-Palmeiras (2-2), è noto come arbitro internazionale essendo stato designato per la finale del Mondiale per Nazionali del 2022 tra Argentina e Francia, con la vittoria dell'Albiceleste ai rigori (3-3, 4-2), ma anche per quella di Champions League 2022/23 tra Manchester City e Inter a Istanbul (1-0).