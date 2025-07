Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere la partita

AFP or licensors

Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni

Ilprosegue ed entra nel momento decisivo per lache dopo aver superato i gironi qualificandosi come seconda, dietro ilaffronterà gli ottavi di finale contro ilpassato da primo nel gruppo F davanti all'Al Hilal di Simone Inzaghi. I bianconeri proveranno a raggiungere i quarti dove sfiderebbero la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey, in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Juventus e Real Madrid invece giocheranno contro alle ore 21 italiane a Miami, all'Hard Rock Stadium.

Real Madrid-Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming

Nel Real Madrid è recuperato, che ha saltato le prime tre partite del girone. Xabi Alonso dovrebbe optare ancora per la difesa a tre, con l'ex della gara Dean Huijsen titolare. A centrocampo Arda Guler insieme a Bellingham. Nella Juventus, udor deve fronteggiare l'emergenza difensiva. Il tecnico croato cambierà molto rispetto all'ultimo match contro il Manchester City, soprattutto in attacco dove tornerà dal primo minuto Kenan Yildiz ma non solo.Il match Real Madrid-Juventus sarà visibile gratuitamente in diretta e in esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per vedere le partite del Mondiale per Club su DAZN non servirà abbonarsi, ma basterà registrarsi gratuitamente con la propria mail al sito. La partita sarà inoltre visibile in chiaro in diretta tv anche su Mediaset su Canale 5 (canale 5 della tv e 105 di Sky).L'ottavo di finale tra Real Madrid e Juventus sarà visibile anche in diretta streaming gratuitamente: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento.La partita sarà visibile anche gratis in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.