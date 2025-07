Real Madrid-Juventus, la scelta su Weah e Mbangula dopo il mancato passaggio al Nottingham Forest

2025 Getty Images



Weah e Mbangula, l'accaduto



Real Madrid-Juventus, la scelta su Weah e Mbangula

Ottavi di finale del Mondiale per Club. La Juventus scende in campo contro il Real Madrid. Da pochi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali del match.Dopo l'esclusione della sfida contro il Manchester City per motivi di mercato, la loro cessione al Nottingham Forest era molto vicina. Poi Weah ha rifiutato la destinazione e così è saltata l'intera trattativa. Così entrambi sono rimasti alla Juventus con cui giocheranno ancora il Mondiale per Club.Oggi infatti i due ritornano in panchina nella lista dei giocatori a disposizione ed impagabili dal tecnico croato Igor Tudor per la sfida contro il Real Madrid. Partono entrambi dalla panchina, ma potranno tornare a dare il loro apporto alla causa bianconera. Niente cessione, almeno, al momento.





