Real Madrid-Juventus, i precedenti: chi ha vinto di più

AFP/Getty Images

Juventus-Real Madrid, i precedenti

9 vittorie Juventus

2 pareggi

10 vittorie Real Madrid

Lanegli ottavi del Mondiale per Club; un grande match che non è certo una novità visto che nella storia le due squadre si sono affrontate già molte volte. Sono addirittura 21 i precedenti tra i due club, che si sono dati battaglia spesso anche in grandi occasioni ovvero nelle fasi finali della Champions League.C'è quasi totale equilibrio nei precedenti tra Juventus e Real Madrid. Sono arrivate nove vittorie per i bianconeri, 2 pareggi e 10 successi per il Real Madrid. In queste 21 sfide, sono 25 i gol segnati dai bianconeri, mentre sono 26 le reti siglate dai Galacticos. L'ultima volta che hanno giocato contro risale al 2018, nei quarti di Champions League, con la Juventus che vinse 3-1 al Santiago Bernabeu ma fu comunque eliminata dai Blancos.