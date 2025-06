Real Madrid-Juventus dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming e formazioni

AFP via Getty Images

Laè prontaa scendere in campo per gli ottavi di finale del. I bianconeri, dopo aver travolto 5-0 gli emiratini dell'Al-Ain e piegato 4-1 i marocchini del Wydad Casablanca, hanno incassato una sconfitta pesantissima, per 5-2, contro il Manchester City.Un ko che ha costretto i bianconeri a chiudere al secondo posto nel girone G. Di conseguenza, la squadra di Igor Tudor affronterà il Real Madrid agli ottavi: i Blancos hanno vinto il girone H con 7 punti. Dopo l'1-1 con l'Al-Hilal sono arrivate le vittorie contro Pachuca e Salisburgo.

Di seguito tutte le informazioni su: dalle probabili formazioni a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.Real Madrid (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso.Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Gatti; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.Real Madrid-Juventus si giocherà martedì 1 luglio 2025 all'Hard Rock Stadium. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00 (orario italiano).Real Madrid-Juventus sarà visibile in diretta e in chiaro su. Il match si potrà inoltre seguire gratuitamente anche su: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Juventus-Manchester City si potrà seguire in diretta streaming gratuita su Mediaset Play, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma, oppure sul sito di Sportmediaset.Si potrà seguire il match in streaming gratuito anche su DAZN scaricando l'app su dispositivi mobili oppure accedendo al sito ufficiale.