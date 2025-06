Real Madrid-Juventus, cosa succede in caso di parità al 90': supplementari o rigori? Cosa dice il regolamento

2025 Getty Images

Lasi è qualificata agli ottavi di finale delgrazie al secondo posto conquistato nel girone G, chiudendo alle spalle del Manchester City. Un piazzamento che costringe i bianconeri a sormontare un ostacolo complicatissimo lungo la strada che porta verso la finale di New York del 13 luglio.La Juventus, infatti, affronterà il Real Madrid agli ottavi di finale nel match in programma martedì 1 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami. In caso di passaggio del turno i bianconeri approderanno ai quarti per affrontare la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey. Ma che cosa succede se la sfida con il Real dovesse terminare in parità al novantesimo?

Real-Juve pari al 90, cosa succede: supplementari o rigori?

In caso di parità tra Real Madrid e Juventus al termine dei tempi regolamentari, infatti, si procederà con lo svolgimento di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se dovesse persistere la situazione di parità, la vittoria del match si assegnerà dopo l'esecuzione dei calci di rigore.