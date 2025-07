Real Madrid-Juventus, Kostic, Koopmeiners e i cambi che ancora non rendono, ma perchè togliere Yildiz?

Getty Images



Juventus, il problema sono i cambi

Entra Mbappe ed esce Yildiz



Gli altri cambi

Una Juventus che saluta così il Mondiale per Club , con un 1-0 per mano del Real Madrid che però lascia spazio a tanti dubbi. Una partenza forte, quasi mettendo in difficoltà i Blancos, l'errore sotto porta di Randal Kolo Muani che pesa come un macigno. Viene spontaneo chiedersi: e se fosse entrata? Ma no, non è entrata e la Juventus ha sempre gli stessi problemi, come una storia che si ripete.Quando ci si aspettava una reazione, quando la Juventus va sotto con il goal di testa di Garcia, è il momento di tornare a correre e a mettere gli avversari in difficoltà come visto nei primi minuti di gara ma ecco che arrivano i primi cambi per Tudor e c'è una scena emblematica. Minuto 67' si solleva la lavagnetta dei cambi per il Real Madrid, ad entrare in campo è un certo Kylian Mbappe che di certo non ha bisogno di descrizioni, lo conoscete tutti. Due minuti dopo si solleva la lavagnetta dei cambi questa volta per la Juventus, lascia il campo Kenan Yildiz. Cosa ci dimostra? Che la differenza è nella mentalità.Quando serviva infatti dare qualcosa in più, quando serviva reagire, Tudor toglie il suo uomo migliore ed è proprio questo l'errore. Viene spontaneo chiedersi: perchè? Kenan ricordiamolo, contro il Manchester City era partito dalla panchina proprio per rifiatare ed essere al meglio in questa gara. Quindi viene spontaneo porsi interrogativi su questa scelta che pare quasi un errore del tecnico croato che con venti minuti di gara davanti aveva la possibilità di rimontarla ma si è privato del suo uomo più pericoloso.A finire sotto la lente di ingrandimento sono anche gli altri cambi: Nico Gonzalez, Filip Kostic e Teun Koopmeiners. Entrati quando serviva una scossa, finiti per essere in balia del Real. Una Juventus che dopo le sostituzioni appare incapace di reagire, di ripartire, a volte quasi di uscire dalla propria metà campo facendosi ingannare e finendo per fare errori davvero banali. I cambi non hanno decisamente funzionato, la Juventus lascia così il Mondiale per Club, ma viene spontaneo chiedersi: era davvero necessario sostituire Yildiz? Sarebbe potuta finire diversamente con scelte diverse?





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui