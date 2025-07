Real Madrid-Juventus 1-0, le PAGELLE: Tudor, perché? Di Gregorio è sempre il migliore

AFP or licensors

Real Madrid-Juve, le pagelle

Di Gregorio 8 : È una certezza, è sempre decisivo. Le critiche sono solo un fastidioso sottofondo

: È una certezza, è sempre decisivo. Le critiche sono solo un fastidioso sottofondo Kalulu 5.5 : Garcia salta da solo dalle sue parti. Si scontra con Rudiger, guarda l’attaccante saltare: è fuori tempo e fuori posizione

: Garcia salta da solo dalle sue parti. Si scontra con Rudiger, guarda l’attaccante saltare: è fuori tempo e fuori posizione Rugani 6.5 : Perché no? Confessatelo, lo avete pensato in molti. Tenere questo Rugani, perché no? Solido, preciso, puntuale: prestazione di altissimo livello

: Perché no? Confessatelo, lo avete pensato in molti. Tenere questo Rugani, perché no? Solido, preciso, puntuale: prestazione di altissimo livello Dall’85’ Gatti sv

sv Kelly 6 : Si arrabatta, senza brillare ma anche senza particolari errori

: Si arrabatta, senza brillare ma anche senza particolari errori Dal 58’ Nico Gonzalez 5.5 : Un tiro pericoloso, troppo poco

: Un tiro pericoloso, troppo poco Alberto 5.5 : Benissimo nella prima mezz’ora, poi crolla e colleziona errori

: Benissimo nella prima mezz’ora, poi crolla e colleziona errori Locatelli 6.5 : Grande lettura del possesso palla del Real, intercetta una quantità enorme di palloni

: Grande lettura del possesso palla del Real, intercetta una quantità enorme di palloni Dll’85’ McKennie sv

sv Thuram 7 : Il valore aggiunto del centrocampo bianconero: questa Juve non può prescindere da lui

: Il valore aggiunto del centrocampo bianconero: questa Juve non può prescindere da lui Cambiaso 5.5 : Inizio discreto, poi va in apnea e dalle sue parti gli spagnoli trovano praterie

: Inizio discreto, poi va in apnea e dalle sue parti gli spagnoli trovano praterie Conceicao 5.5 : Buone giocate, errori, montagne russe. Crea occasioni, ne concede agli avversi. C’è tutto tranne l’equilibrio

: Buone giocate, errori, montagne russe. Crea occasioni, ne concede agli avversi. C’è tutto tranne l’equilibrio Dal 58’ Kostic 5.5: non dà nulla di più rispetto al compagno sostituito

non dà nulla di più rispetto al compagno sostituito Yildiz 7: Un primo tempo da stella, poi cala come tutta la Juventus. È vero, è calato, ma perché toglierlo dal campo?

Un primo tempo da stella, poi cala come tutta la Juventus. È vero, è calato, ma perché toglierlo dal campo? Dal 70’ Koopmeiners 5 : Non entra mai in partita

: Non entra mai in partita Kolo Muani 5.5 : La sua non è una brutta partita, ma l’occasione buttata al vento nel primo tempo ha un peso specifico non indifferente

: La sua non è una brutta partita, ma l’occasione buttata al vento nel primo tempo ha un peso specifico non indifferente All. Tudor 5.5: Eccellente nel presentare una Juve senza le scorie della sconfitta contro il City. Ma i cambi proprio non convincono

Una buona Juventus, almeno fino al primo tempo. Poi finisce la benzina, il coraggio, la vogli di provare a far male. Vince il Real Madrid di misura e passa ai quarti del Mondiale per Club. I bianconeri si prendono il buono della prima frazione e le indicazioni del secondo tempo, su cui riflettere e lavorre alla ripresa della prossima stagione. Non convincono, soprattutto, i cambi di Tudor.