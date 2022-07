Un 2-0 subito contro il Real Madrid, campione di Spagna e d'Europa in carica, che però non racconta tutta la gara. Blancos senza dubbio superiori per qualità e alternative, ma è un errore di Danilo ad aprire la strada per il vantaggio di Benzema, su rigore. I bianconeri giocano un bel primo tempo e iniziano anche la ripresa con il piglio giusto: da segnalare una traversa di Bonucci, un'occasione per Bremer e una per Vlahovic. Quando poi la Juve cambia tanti uomini si abbassa e fatica a creare, mentre il Real Madrid inserisce tutta la nuova squadra: da Hazard a mr. 100 milioni Tchouameni e mette in ghiaccio la gara.Una buona Juve che cade quindi alla distanza in una serata in cui le sue stelle non brillano.