Juventus e Real Madrid, insieme contro la discriminazione. Insieme per i diritti. I bianconeri e i blancos questa notte sono scesi in campo con una maglia speciale, disegnata con i numeri in versione arcobaleno. Ecco il comunicato:Juve e Real, in collaborazione con adidas, si legheranno infatti all’evento per promuovere, attraverso maglie da gioco uniche, in edizione limitata, i valori dell’inclusività e del rispetto delle differenze nel mondo del calcio."L’iniziativa si chiama Play Proud, sostiene il progetto Common Goal e prevede appunto un artwork speciale nelle maglie da gioco, che racconteranno ciò che unisce nelle diversità, per rendere il calcio uno spazio accessibile per tutti.Un progetto speciale, il primo che lega insieme Juve, Real e adidas, in collaborazione con l’artista Yash Pradhan, del collettivo The Amplifier, da sempre impegnato nella diffusione di una visione collettiva che supporta l’attivismo sociale attraverso la creatività, che ha per l’occasione reinventato i numeri di gioco delle maglie.I due club metteranno a disposizione una maglia autografata (da Paul Pogba per la Juve, da Karim Benzema per il Real), che saranno poi messe all’asta per sostenere i progetti di Play Proud e Common Goal: un gesto concreto per raccontare il calcio del futuro inclusivo e accogliente".