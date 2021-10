Arrivato a Torino nel 2019 dopo la scadenza del contratto con il PSG, non ha tenuto le prestazioni sperate, pur essendo titolare indiscusso fin dal suo arrivo, non ha contribuito al salto di qualità per il quale era stato ingaggiato. Secondo quanto riportato da As, i bianconeri potrebbero proporre al Real Madrid uno scambio tra Rabiot e Ceballos già a gennaio. Il centrocampista francese è un vecchio desiderio di Ancelotti, che già lo voleva per l'Everton.