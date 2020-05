La sua fuga in Serbia per stare vicino alla sua fidanzata Sofija Milosevic ha avuto ben più di un semplice strascico politico.. L'attaccante è tornato oggi a Madrid, richiamato dal club per il probabile ritorno in campo della Liga, e per lui le brutte notizie non accennano a fermarsi.Sottoposto ai test medici di rito per la ripresa delle attività, a