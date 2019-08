Davvero impressionante la sequela di infortuni che si è abbattuta sul Real Madrid in questo inizio di stagione. Il tecnico Zinedine Zidane non avrebbe potuto immaginare un inizio peggiore. Dopo la prima vittoria esterna, seguita dal pareggio casalingo con il Valladolid, per l'allenatore francese è iniziata nuovamente la conta dei giocatori acciaccati. Alla batteria dei fuori causa come Edin Hazard si sono aggiunti, nelle ultime ore, James Rodriguez e Isco Alarcon. Il trequartista spagnolo classe 1992, rimasto un sogno proibito per la Juve anche in questa finestra di mercato, ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Come comunicato in una nota dalla società iberica, restano ancora da stabilire i tempi di recupero.