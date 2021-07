Dal sito ufficiale del"Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi 14 luglio, ha predisposto il bilancio annuale per l'anno finanziario 2020-2021. Gli effetti della crisi sanitaria causata dal Covid-19, iniziata nel marzo dello scorso anno, si sono protratti per tutto l'anno finanziario 2020/21, in cui tutte le partite si sono svolte a porte chiuse. Ciò ha comportato una perdita di introiti in tutte le linee di business, principalmente nello stadio, in quanto non vi sono introiti da partecipazione alle partite, ma anche in diritti televisivi, sia in Lega e UEFA, sia in attività commerciali, sia nella gestione di strutture e vendita e sponsorizzazione in negozio. Per quanto riguarda la situazione ante pandemia, la perdita di reddito subita dal Club nei suoi rami di attività dal marzo 2020 al 30 giugno 2021 si avvicina ai 300 milioni di euro, a cui va aggiunta la perdita di nuovo reddito che avrebbe potuto essere ottenuto se la pandemia non fosse esistita. Questa perdita di reddito è stata compensata dal Club solo attraverso l'esecuzione di misure di risparmio sui costi in tutti i settori (...) Dopo le misure di risparmio adottate per compensare la perdita di reddito causata dall'emergenza sanitaria,, così come aveva già chiuso con un utile di 313 mila euro il anno finanziario 2019/20. In questo modo."