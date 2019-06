Una rimpatriata amichevole che sembra cancellare tutti i contrasti del passato. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha incontrato José Mourinho in occasione del congresso della FIFA andato in scena oggi a Parigi. Come riporta El Chiringuito de Jugones, il tecnico portoghese era uno dei candidati a sostituire Solari sulla panchina dei Blancos prima del ritorno di Zinedine Zidane (un ritorno che ha spiazzato anche la Juventus, pronta a riaccogliere a Torino il francese). Il numero uno del club spagnolo e lo Special One si sono salutati cordialmente: Mourinho è stato poi immortalato insieme ad alcuni ex campioni del Real del calibro di Iker Casillas e Kakà.