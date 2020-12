Il Real Madrid è in crisi. In campo e fuori. Il club blanco ha pubblicato i dati economici relativi al bilancio della passata stagione e anche le previsioni per la stagione 2020/21 che evidenziano la crisi totale. Il club ha infatti previsto un calo degli introiti di ben 300 milioni di euro a causa della pandemia Covid: c'è una previsione di fatturato intorno ai 617 milioni di euro, con un -300 rispetto alla crescita che era prevista senza l'impatto della pandemia.