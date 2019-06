Dietro l’approdo imminente di Ferland Mendy al Real Madrid c’è il calo di prestazioni di Marcelo. A riportarlo è Don Balón, secondo cui Zinedine Zidane affiderà il posto da titolare sulla corsia sinistra all’esterno in arrivo dal Lione. Manca pochissimo per la chiusura dell’affare, che dunque dovrebbe “spingere” il brasiliano fuori dal progetto dei Blancos. Su Marcelo si è posato da tempo lo sguardo della Juventus, che negli scorsi mesi lo ha valutato più volte come erede di Alex Sandro: al momento però la pista è in stand by, in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore bianconero e (soprattutto) di chiarire la posizione dell’ex Porto.