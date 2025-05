AFP via Getty Images

Il Real Madrid in vantaggio su Huijsen: la situazione sull'ex Juventus

2 ore fa



Dean Huijsen sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Il difensore classe 2005 ha lasciato la Juventus nella sessione estiva di mercato, senza avere la possibilità di entrare a far parte del progetto bianconero. Dal suo arrivo al Bournemouth, però, lo spagnolo sta collezionando sempre più presenze e guadagnando fiducia: in questa stagione è arrivato anche l'esordio con la Nazionale maggiore, e non solo.



Su Huijsen hanno messo gli occhi tanti top club europei, su tutti Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, proprio i Blancos sarebbero in vantaggio sul difensore ex Juventus: il club ha presentato il proprio progetto al classe 2005, ma il Bournemouth lo lascerà partire solo se il Real Madrid pagherà la clausola da 50 milioni di sterline in 18 mesi.