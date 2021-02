Lo storico capitano del Real Madrid Fernando Hierro ha parlato ad As dell'ottavo di finale di Champions League che vedrà il club della capitale spagnola giocare contro l'Atalanta: "Con tutto il rispetto, l'Atalanta è una squadra meravigliosa che gioca un calcio molto offensivo, ma ai nostri tempi abbiamo incontrato ben altri club italiani come Juventus, Inter e Milan... negli anni Novanta erano i dominatori d'Europa, ci hanno sempre complicato la vita! Il Real deve avere fiducia nelle proprie possibilità, affronterà una squadra italiana ma non dovrà lasciarsi intimorire".